Англичанка Адель Робертс стала первой в мире женщиной, победившей в марафоне со стомой.

Адель Робертс начала использовать мешок для стомы в 2021 году - после операции рака кишечника. Но это не мешает женщине вести полноценную жизнь и заниматься спортом.

Она приняла участие в Лондонском марафоне и пробежала гонку за три часа 30 минут и 22 секунды. Ее результат занесен в Книгу рекордов Гиннеса. На ее сертификате написано:

Адель Робертс преодолела самый быстрый марафон с илеостомой (среди женщин) за 3:30:22.

Робертс заказала крошечную копию медали для своей сумки для стомы, которую она назвала Одри. Адель поделилась медалью в видеоролике, опубликованном в ее сторис в Instagram.

Она призналась, что лечение рака второй стадии на кишечнике было непростым - женщина пережила операцию по удалению опухоли. Ее лечение также включало установку мешка для стомы, который помогает выводить отходы из организма.

После операции Робертс стала регулярно делиться подробностями своей жизни с мешком для стомы и даже появлялась с ним на обложке журнала Women's Health UK.