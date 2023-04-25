Англичанка Адель Робертс стала первой в мире женщиной, победившей в марафоне со стомой.

Адель Робертс начала использовать мешок для стомы в 2021 году - после операции рака кишечника. Но это не мешает женщине вести полноценную жизнь и заниматься спортом.
Она приняла участие в Лондонском марафоне и пробежала гонку за три часа 30 минут и 22 секунды. Ее результат занесен в Книгу рекордов Гиннеса. На ее сертификате написано:
Адель Робертс преодолела самый быстрый марафон с илеостомой (среди женщин) за 3:30:22.
Робертс заказала крошечную копию медали для своей сумки для стомы, которую она назвала Одри. Адель поделилась медалью в видеоролике, опубликованном в ее сторис в Instagram.
Она призналась, что лечение рака второй стадии на кишечнике было непростым - женщина пережила операцию по удалению опухоли. Ее лечение также включало установку мешка для стомы, который помогает выводить отходы из организма.
После операции Робертс стала регулярно делиться подробностями своей жизни с мешком для стомы и даже появлялась с ним на обложке журнала Women's Health UK.
Диагноз означает, что я научилась ценить свое тело. Быть благодарной за то, что оно работает. А также - благодарной за то, что врачи вовремя обнаружили опухоль и удалили ее, - рассказала она журналу Женское здоровье.
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