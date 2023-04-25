Исполнительница хита Я у твоих ног Власова подключена к ИВЛ

14:39 2023-04-25

44-летняя Наталья Власова была доставлена в больницу со своего выступления на столичном корпоративе. Ей поставили сердечную не достаточность. Певица находится в реанимации под аппаратом ИВЛ.

По имеющейся информации, состояние Натальи Власовой ухудшается.

Артистке стало плохо еще до корпортива, но она не стала отменять выступление, не желая платить неустойку.

В итоге Власову увезли прямо с частного мероприятия, когда она лишилась чувств за кулисами.

В больнице 44-летней знаменитости поставили диагноз - сердечная недостаточность и поместили в реанимацию. Состояние артистки критическое, она без сознания.

Врачам пришлось подключить звезду сцены к аппарату искусственной вентиляции легких.

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