Исполнительница хита Я у твоих ног Власова подключена к ИВЛ

По имеющейся информации, состояние Натальи Власовой ухудшается.
Артистке стало плохо еще до корпортива, но она не стала отменять выступление, не желая платить неустойку.
В итоге Власову увезли прямо с частного мероприятия, когда она лишилась чувств за кулисами.
В больнице 44-летней знаменитости поставили диагноз - сердечная недостаточность и поместили в реанимацию. Состояние артистки критическое, она без сознания.
Врачам пришлось подключить звезду сцены к аппарату искусственной вентиляции легких.
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