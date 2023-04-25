Фон дер Ляйен объявила о новом транше помощи ЕС Украине в 1,5 млрд евро

Как отмечается, это часть кредитной программы на сумму до 18 миллиардов евро, которая была согласована странами-членами ЕС в декабре 2022 года.

«Мы продолжим поддерживать работу институтов и инфраструктуры Украины и проводить важные реформы», — прокомментировала фон дер Ляйен.

С помощью транша ЕС обеспечивает выплаты заработной платы и пенсий.

Необходимо отметить, что речь идет о кредитных средствах для Украины с погашением на срок в 35 лет, первые выплаты планируется начать в 2033 году.

Процентные расходы несут государства-члены ЕС.