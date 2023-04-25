Меньшиков заявил, что Бондарчук ничего не смыслит в театре

Худрук театра имени Ермоловой Олег Меньшиков убежден, что снимать кино о храме искусств - дело сложное.

Просмотрев сериал Федора Бондарчука "Актрисы", Меньшиков сделал вывод, что режиссер очень далек от театра, и ему не стоило браться за подобный проект.

Артист отметил, что про театр дано было рассказывать лишь Михаилу Булгакову, по этой причине новая картина длиною в 10 серий не удалась.

"Акрисы" - фильм, целью которого было показать жизнь за кулисами. Сериал состоит из 3-ех частей, каждая из которых повествует о жизни актеров в разные временные промежутки.