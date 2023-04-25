Мучнистая роса — один из видов заболеваний, которым подвержены цветы, растения и овощи

Заболевание является грибковым, причиной его появления служат эризифовые или мучнисторосяные грибки, которых насчитывают около 700 видов.

Опрыскиваем пораженные кусты пищевой содой:

Бороться с грибковой болезнью вы можете, конечно, и при помощи специальных химических препаратов.

Для приготовления рабочего раствора нам потребуется подготовить теплую воду. Температура ее должна быть не ниже 55 градусов. Полученный раствор удобно перелить в пульверизатор. Лучше проводить опрыскивание первый раз, еще до того, как распустились почки.

Лучше всего пораженный кустарник нужно опрыскать минимум дважды. В сложном случае потребуется провести до трех обработок.

Для приготовления рабочего раствора я использую несколько рецептов:

Четыре столовые ложки обыкновенной соды и две ложки любого жидкого мыла без отдушек развожу в ведре с водой. Готовым раствором провожу обработки с интервалом в неделю.

Столовая ложка соды, аспирин (одна таблетка), чайная ложка жидкого мыла и одна столовая ложка растительного масла. Все ингредиенты разводим в пяти литрах воды. Желательно, чтобы вода была отстоянной.

Жидкое мыло мы добавляем в состав для того, чтобы он лучше фиксировался на листовых пластинах.

ВАЖНО: приготовленный раствор необходимо использовать в течение трех часов. По истечении этого времени полезные свойства смеси снижаются.

Используем кальцинированную соду для крыжовника:

Растворы на основе этого вещества применяем до вступления крыжовника в фазу цветения.

Мои проверенные рецепты:

В десяти литрах воды необходимо растворить 50 грамм соды и немного жидкого мыла. Обработки растений полученным раствором проводим раз в неделю.

В десяти литрах воды растворяем пару столовых ложек соды, 10 мл йода и жидкое мыло. Йод в составе раствора помогает победить не только мучнистую росу, но и избавить крыжовник от тли.

Проводим эффективную профилактику:

Приведенные мной рецепты демонстрируют свою эффективность. Однако заболевание всегда проще предупредить, чем бороться с последствиями.

Из мер профилактики вам доступны:

В самом начале весны тщательно перекапываем приствольные круги и проводим обрезку кустарника.

Мульчируем приствольные круги ботвой картофеля или томатов. Эти растения способны поглощать грибковые споры.

Выбирайте для посадки сорта с хорошим природным иммунитетом к мучнистой росе.

Делайте упор на подкормки с высоким содержанием калия и фосфора. А вот долю азота лучше свести к минимуму.

Проводите полив только по мере подсыхания грунта в приствольных кругах.

Вовремя проведенная профилактика минимизирует риск развития болезни. Если мучнистая роса все же поразила крыжовник, сода поможет очень хорошо.

Отличия мучнистой росы от ложной мучнистой росы:

Грибки мучнистой росы растут на поверхности, по мере развития болезни покрывают сначала внешнюю сторону, а уже потом внутреннюю (плесень похожа на муку).

Листья сворачиваются, но опадают редко. Ложная мучнистая роса всегда развивается с нижней внутренней стороны, снизу видна серая плесень, а сверху желтый или светло-коричневый налет. Листья редко высыхают, они покрываются пятнами, чернеют и после опадают.