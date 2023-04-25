Деревья как и люди не застрахованы от болезней, некоторые из них не лечатся

Европейский рак:

Поражает чаще яблони, реже груши, черешню, вишни так далее. Паразит проникает в раны, трещины, листовые почечные следы. На побегах появляются тёмные вдавленные пятна, которые растрескиваются и образуются наплывы.

Чёрный рак:

Кора деревьев чернеет, отслаивается и повисает длинными лентами. На ослабленных и подмёрзших яблонях чёрный рак развивается моментально и уничтожает их буквально за 1-2 сезона.

Парша:

В основном болезни подвержены яблони. Поначалу проявляется в потемнении и опадении листвы. На побегах и плодах образуется характерный налет.

Монилиоз (Плодовая гниль):

Одно из самых страшных заболеваний, поражающих косточковые культуры (вишню, сливу, абрикос). Листья сохнут, будто горят. Плоды гниют прямо на ветках. Хорошо развивается в холодную влажную погоду.

Чем обрабатывать посадки для профилактики:

Основная борьба весной с болезнью плодовых деревьев заключается в тщательном осмотре насаждений, удалении больных частей, обработке срезов.

После этой процедуры защита плодовых деревьев от болезней подразумевает профилактическое орошение фунгицидами, пестицидами, в зависимости от природы развития болезней.

Выбирают средство от болезней плодовых деревьев и кустарников исходя из степени поражения, вида культуры и возбудителя недуга.