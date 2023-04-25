Ученые ихтиологи определили, могут ли дельфины составить конкуренцию человеку

Дельфинихи учат дельфинят искать пищу, предварительно надев на нос морскую губку (орудийная деятельность), имеют свой богатый язык и вроде как могут узнавать себя в зеркале (самосознание).
У них большой мозг (почти как у человека), но размер не всегда имеет значение. Они социальны, и у них нет принципа «рожай, Машка, пока не тяжко».
Это позволяет развивать мозги (идея о том, что «лишнее» потомство мешает развитию как людей, так и животных, — совершенно справедлива, это подтвердит любой антрополог).
Да и в воспитание дельфины вкладываются по полной. Дельфинье детство — долгое. Это позволяет выращивать умное потомство.
Несмотря на все разговоры о дельфиньей цивилизации, скучные ученые непреклонны: рыба есть рыба.
У дельфинов нет стимула к развитию интеллекта — чтобы догнать рыбу, большой мозг не обязателен.
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