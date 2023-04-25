Чехов единственный писатель, у которого было свыше 50 псевдонимов

Из уроков литературы мы знаем, что он родился в Таганроге и был врачом.

Когда Чехова начали печатать в тех же изданиях, где публиковался его брат Александр, писатель придумал псевдоним Брат моего брата, чтобы не было путаницы.

Вторым основным псевдонимом Чехова был Человек без селезенки. Он появился, когда писатель учился в медицинском. Этим псевдонимом он пользовался около 10 лет!

Прозвищ у Антона Павловича Чехова было очень много, но в мире литературы он стал известен под своим настоящим именем.

Антон Павлович имел привычку рассматривать некоторые страницы литературных произведений с медицинской точки зрения, так как он был врачом.