Поплавская предложила наказывать тех, кто защищает Урганта, Козловского и других звезд, выступающих против СВО

Яна Поплавская продолжает критиковать коллег, выступающих против действий российских властей в ситуации с Украиной. Также ее возмущают попытки некоторых окружающий обелить, к примеру, шоумена Ивана Урганта и актера Данилу Козловского.
Негодованием звезда экрана поделилась в своем Телеграм-канале. Она убеждена, что "защитники" требуют наказания за свои действия по статье 280.3 в УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ).
Поплавская убеждена, что нельзя оправдывать людей, предавших свою страну и стыдящихся того, что являются ее гражданами.
Напомним, что наследник ведущей Клим Поплавский находится в зоне СВО, куда поехал добровольцем. Звездная мать ранее давала обещание ехать вдогонку за сыновьями, если тех призовут, но не сделала этого.
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