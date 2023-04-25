Поплавская предложила наказывать тех, кто защищает Урганта, Козловского и других звезд, выступающих против СВО

Яна Поплавская продолжает критиковать коллег, выступающих против действий российских властей в ситуации с Украиной. Также ее возмущают попытки некоторых окружающий обелить, к примеру, шоумена Ивана Урганта и актера Данилу Козловского.

Негодованием звезда экрана поделилась в своем Телеграм-канале. Она убеждена, что "защитники" требуют наказания за свои действия по статье 280.3 в УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ).

Поплавская убеждена, что нельзя оправдывать людей, предавших свою страну и стыдящихся того, что являются ее гражданами.

Напомним, что наследник ведущей Клим Поплавский находится в зоне СВО, куда поехал добровольцем. Звездная мать ранее давала обещание ехать вдогонку за сыновьями, если тех призовут, но не сделала этого.