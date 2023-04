Телефон принца Уильяма прослушивался по договору с News Group

Это следует из судебных документов, обнародованных во вторник в связи с иском, поданным его братом принцем Гарри.

Адвокат Гарри Дэвид Шерборн указал этот факт среди новых аргументов в судебном процессе его клиента против издателя таблоида The Sun и ныне несуществующей газеты News of the World.

Газеты News Group предпринимателя Руперта Мердока заявили в Высоком суде Великобритании, что обвинения, выдвинутые принцем Гарри и актером Хью Грантом по обвинениям в прослушивании телефонов, должны быть отклонены.

Группа обосновала это тем, что иски были поданы слишком поздно.