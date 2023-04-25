Дачный эксперт поделился своими приемам для получения крупных ягод клубники

Раскрываем пять секретов для получения огромных ягод клубники.

Секрет первый - подкормка

Готовим раствор коровяка, на ведро воды - пол литра удобрения. При внесении раствора можно столкнуться с обильным ростом зелени.

Избежать этого можно, если заранее подкормить растение суперфосфатом, проводим процедуру с ранней весны.

При начальной стадии формирования цветков добавляем в почву нитрофоску. Когда пойдет процесс вызревания ягод, подкармливаем их диаммофоской.

Заметили, что листики светлеют, становятся бледными, дайте клубнике мочевину.

Секрет второй - мульчирование

Мульча спасает от сорняков, сохраняет влажность почвы. Подойдет солома.

Третья хитрость - допинг для клубники

Таким допингом будут специальные составы "Бутон", "Завязь". Это стимулирующие препараты для увеличения количества завязей и, соответственно, ягод.

Для получения особо крупных плодов берем "Гибберсиб" или "Гибберлин".

Четвертый секрет - долой усы

Усы клубника выбрасывает для размножения, на это уходят силы, которые пригодились бы для отращивания наших гигантских плодов. Убираем все усы, когда собираем ягоды и делаем прополку.

Пятый ценный совет - как можно больше солнца

Обязательное условие получения крупной клубники - обилие солнца. Высадите ягодник на открытый солнечный участок и ждите плодов внушительного размера.

Малейшее затенение станет для этого большой помехой.