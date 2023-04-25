Миронова поделилась фото своего подросшего сына Федора

Популярная российская актриса Мария Миронова поделилась снимком своего повзрослевшего наследника Федора в соцсетях.

Звезда экрана пребывает на отдыхе в компании своего трехлетнего сына.

Вместе с Федором Мария постоянно дышит свежим воздухом и наслаждается красотой природы вокруг.

Напомним, что Федор - поздний ребенок Мироновой. Отцом младшего наследника знаменитости является Дмитрий Клоков, являющийся советником президента РАН. Мария старше мужа на 4 года.

У артистки есть еще один сын Андрей, которого она родила от Игоря Удалова, который ранее был генеральным директором компании "ИнтерВИД", а сейчас является главой телекомпании "World Fashion Channel Russia".