В Париже ограбили дом артистки Christine and the Queens

Опытный садовод рассказал про ленивый способ выращивания картошки под соломой

Этот способ в разы облегчает работу дачников по культивированию самого популярного овоща. Вам не придется весь сезон нещадно гнуть спину от бесконечной череды рутинных мероприятий по уходу за картофелем.