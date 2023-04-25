В Париже ограбили дом артистки Christine and the Queens

По словам источника, знакомого с делом, похищены драгоценности и компьютеры.
На этих компьютерах находились «неопубликованные песни», сообщает издание JDD.
На данном этапе полиция не конкретизировала ущерб и детали ограбления.
По словам источника, знакомого с делом, похищены драгоценности и компьютеры.
На этих компьютерах находились «неопубликованные песни», сообщает издание JDD.
На данном этапе полиция не конкретизировала ущерб и детали ограбления.
Храмова Оксана
Этот способ в разы облегчает работу дачников по культивированию самого популярного овоща. Вам не придется весь сезон нещадно гнуть спину от бесконечной череды рутинных мероприятий по уходу за картофелем.
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