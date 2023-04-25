В Париже ограбили дом артистки Christine and the Queens

17:46 2023-04-25

Парижский дом певицы Christine and the Queens был ограблен в ночь на вторник, 25 апреля, сообщил AFP источник, знакомый с этим вопросом.

По словам источника, знакомого с делом, похищены драгоценности и компьютеры.

На этих компьютерах находились «неопубликованные песни», сообщает издание JDD.

На данном этапе полиция не конкретизировала ущерб и детали ограбления.

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