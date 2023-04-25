Очаровательная Сальма Хайек, которой уже 56 лет, поразила фанатов своими формами в бикини

Сальма Хайек поделилась целой серией снимков в салатовом купальнике. Волосы 56-летней красавицы распущены.
Под фотографией актриса написала, что океан помогает ей почувствовать себя обновленной.
Фанаты звезды мирового экрана осыпали любимицу комплиментами.
Один из поклонников признался, что влюблен в Хайек вот уже 20 лет. Он же утверждал, что красавица "стареет наоборот".
Одна из фанаток заявила, что Сальма круче, чем Джей Ло.
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