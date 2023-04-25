Садовод со стажем рассказал, как он выращивает картофель не в лунках, а в траншеях

Выращивать картофель в траншеях, как считает опытный садовод, проще и удобнее, за растениями легче ухаживать.
Так, процесс окучивания упрощается, достаточно лишь пройтись быстренько с одной стороны ряда и с другой.
Картошку в лунках окучивать надо так: каждый кустик требует отдельного внимания, обработка проводится по отдельности для всех растений.
Как посадить в траншею?
Все углубление заполняем смесью: древесная зола, молотая скорлупа яиц, проваренная пшеница с ядом против медведок и ароматным подсолнечным маслом (оно манит вредителя).
Туда же положим шелуху лука или чеснока.
Обязательно сажаем так, чтобы клубни лежали глазками вверх, чтобы из них быстрее над землею выбились ростки.
Если у вас есть солома, отлично, накройте ею посадки. Мульча защитит от сорняков, сохранит влагу.
Траншеи можно копать как с севера на юг, так и с запада на восток.
Выбор за огородником, учитывать надо особенности рельефа участка, расположение на нем плодовых деревьев, создающих тень.
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