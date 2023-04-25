Активисты требуют отобрать у Гвердцители российский паспорт

Исполнительница Тамара Гвердцители получила российское гражданство в 2000-м году.
После начала СВО певица отменила гастроли по России, уехала за рубеж и о ней ничего не было слышно.
Недавно стало известно, что знаменитость запланировала тур по американским городам.
На поведение именитой артистки обратил внимание представитель общественного движения " Отцы России".
Телеграм-канал "Mash" информирует, что активисты выступили с требованием отобрать у Гвердцители паспорт гражданина РФ, чтобы она не могла зарабатывать на россиянах.
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