Мясников отрицает целительные свойства первого блюда

Александр Мясников назвал суп полезным блюдом, которое подготавливает организм к приему твердой пищи. Доктор также отметил, что с этой задачей великолепно справляется и стакан горячей воды, который пьют перед каждым приемом пищи в Японии.

А вот что касается язвы желудка, то это серьезное заболевание первое блюдо предотвратить не в силах.

Все дело в том, что опасный недуг вызывает заражение хелиобактером пилори, инфицирующим стенки желудка и двенадцатиперстной кишки. Именно эта напасть вызывает лимфому, язву желудка и даже онкологию.

К сожалению, употребление в пищу супов никак не может предотвратить эти болезни.