Mattel выпустила куклу Барби с синдромом Дауна

«Наша цель — связать всех детей с Барби, а также побудить их играть с куклами, которые на них не похожи», — говорится в заявлении Лизы Макнайт, бренд-менеджера.

Новая версия серии Барби была разработана в сотрудничестве с Национальным обществом людей с синдромом Дауна США (NDSS).

Она уже доступна для предзаказа в Интернете и поступит в продажу в магазинах этим летом.

Трисомия 21, также называемая синдромом Дауна, представляет собой врожденное хромосомное заболевание, возникающее в результате наличия дополнительной хромосомы в 21-й паре (всего их 23).