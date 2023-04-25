Японская частная компания ждет приземления беспилотного зонда на Луну

Модуль с зондом был запущен к орбите Луны на носителе Falcon 9 от компании SpaceX еще в декабре.
Из-за своих небольших размеров ему потребовалось почти пять месяцев, для того, чтобы совершить посадку на Луне 25 апреля.
Оказавшись на спутнике Земли, посадочный модуль запустит двухколесного робота размером с теннисный мяч, разработанного японским производителем игрушек и вездеход из Объединенных Арабских Эмиратов.
Ранее высадка на Луну беспилотных аппаратов была произведена только Россией, Китаем и США по государственным программам.
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