Опытный садовод рассказал про ленивый способ выращивания картошки под соломой

Высаживайте и растите картошку под соломой - это более простой и легкий способ выращивания. Вместо соломы вполне сгодится сено.

Расскажем о преимуществах. В жаркую погоду клубни под защитой и пребывают в прохладе, ничто не мешает им развиваться.

Солома сохраняет влагу и поддерживает постоянный температурный режим почвы. Поливать такую грядку будете гораздо реже.

Мульча из соломы подавляет развитие сорняков, поэтому и трудов на даче будет меньше.

Солома в будущем превратится в питательное удобрение, пройдет пару лет - и состав почвы будет более плодородным.

Высаживаем в рыхлую землю, рыхление проводим на глубину до 5 см.

Потом делаем обильный полив и делаем укрытие из соломы/сена. Когда слой даст усадку, подкладываем новую солому.

Но не стоит перебарщивать, он не даст земле быстро прогреться, что замедлит всходы.

Перед посадкой делаем борозды вглубь на 10 см. Укладываем в них клубни, потом землю с перепревшим навозом, потом солому.

Когда появятся всходы и вырастут до высоты в 5 см, надо положить добавочный слой соломы - до 20 см. Старайтесь не задеть свежие побеги.

Вот собственно и все, уход в дальнейшем почти не нужен, картошка растет сама по себе. После созревания разгребаем мульчу и убираем богатый урожай.