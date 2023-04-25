Дачный эксперт научил опылять огурцы без пчел простыми удобными способами

Вместо переноса пыльцы с цветка на цветок кистью, можно обратиться за помощью к ветру. Он как никто другой лучше справится с этой задачей, если у вас под рукой нет бригады из пчел.

Можно установить в теплицу обычный вентилятор, создавая искусственный ветер. Но можно поступить еще умнее: просто открываем форточки в теплице и делаем сквозняк.

Но тут важно помнить, что при несоблюдении рекомендованного температурного режима все манипуляции с ветром пойдут на смарку.

Опыление происходит только при температуре не ниже +15 градусов и не выше +30. В неподходящих условиях пыльца будет нежизнеспособна.

Еще один важный момент: при холодной погоде не будут открываться мужские цветочные особи, а без них опыление никак не произойдет.