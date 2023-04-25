Идеальные саженцы клубники: на что обратить внимание при их выборе

Вкусная урожайная клубника начинается со здоровых саженцев перспективных сортов. Но как выбрать именно те, что не подведут?

Открытые корни

Нередко саженцы клубники на рынке продают в пучках, перетянутых резинкой, опущенных в таз с водой. Нужно знать, что от долгого нахождения в стоячей воде растения могут загнить, почернеть, а то и погибнуть.

Выбирая саженцы с открытой корневой системой, надо тщательно их осмотреть - чтобы не было механических повреждений. Они не должны быть вялыми, иметь хорошо развитую верхушечную почку и мочковатую корневую систему.

Длина корней должна быть не менее 7 см, толщина рожка - 1 см. На кусткиках должно быть не менее трех листьев - без пятен и скручиваний. Сажать выбранные растения нужно без задержки. Если где-то загнили корни, их следует обрезать.

Закрытая корневая система

Это - растения в емкостях. Следует обратить внимание на листья - они должны быть здоровыми (не меньше трех). У растения должна быть верхушечная почка, мочковатая корневая система.

Корневая система должна быть развитой (освоить всю площадь контейнера). Если корень закручен по спирали, его надо подрезать на треть или наполовину.

У саженцев с закрытой корневой системой больше преимуществ: 100-процентная приживаемость, возможность высаживать с апреля по сентябрь в любую пору года.

Корни не травмируются, и растение при посадке не испытывает стресс.