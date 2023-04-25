Кейдж признался, что играл никакие роли из-за долга в 6 000 000 долларов

Свои "убогие" роли в кино Николас Кейдж объясняет тем, что чрезмерно увлекся инвестициями в недвижимость, потеряв на этом. Образовался долг, который требовал выплаты.

Артист отметил, что его задолженность "имела серьезный размер", а потому возвращать ее надо было немедленно. 6 000 000 у.е. - цена вопроса.

Известно, что некогда Кейдж числился владельцем замков в Германии и Англии, а также особняка в Новом Орлеане.

Актер с гордостью заявил в интервью шоу "60 минут", что в конце концов рассчитался с долгами и ему не пришлось объявлять о собственном банкротстве.