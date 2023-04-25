ВОЗ объявила об опасности, когда боевики Судана захватили лабораторию по изучению кори, холеры и других заболеваний

Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид сообщил, что боевики захватили лабораторию по изучению опасных болезней.
По словам доверенного лица, у преступников на руках находятся образцы таких опасных заболеваний, как полиомиелит, корь и холера.
Нима Саид Абид заявил, что это происшествие может иметь опасные последствия как для жителей государства, так и для иностранцев.
Руководитель объекта информировал, что боевики устроили на его территории военную базу.
Ранее сообщалось, что при обстреле автомобиля в Судане, погиб дипломат из Египта.
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