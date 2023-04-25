Басков шокировал фанатку, когда поцеловал ее в грудь на своем концерте

46-летний певец Николай Басков шокировал публику на своем последнем концерте.
Оказывается, исполнитель позволил себе положить голову на грудь зрительницы из зала, а после и вовсе поцеловал ее туда.
Женщина была поражена поведением своего кумира, но скандалить не стала.
Главному блондину российского шоу-бизнеса повезло, что удалось избежать разборок.
Ранее сообщалось о жалобах Баскова по поводу того, что он не может распеваться и играть на инструменте в собственной квартире из-за возмущений соседей.
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