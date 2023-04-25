Бундесвер завершает миссию по эвакуации в Судане

«Если другие страны обеспечат воздушное сообщение, дальнейшие эвакуационные рейсы Германии из этого региона не планируются», — заявили в МИД ФРГ.

Доставка иностранных граждан продолжается рейсами международных партнеров, сообщили в Минобороны Германии.

С начала миссии военные самолеты Бундесвера доставили в Иордан 490 иностранцев из 30 стран мира, прежде всего речь шла о дипломатах и специалистах, работавших в Судане.

Германия начала проводить эвакуационные мероприятия в Хартуме сразу после возникновения чрезвычайной ситуации в Судане. В миссии принимают участие около 1000 солдат Бундесвера.