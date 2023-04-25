Директор Власовой сообщил о самочувствии певицы

По словам PR-директора Натальи Власовой Алексея Карпова, певица попала в больницу в ночь с 23 на 24 апреля.

В это время знаменитость выступала на сцене в рамках корпоратива в "Москва-сити".

На 3-ей-4-ой песне Наталье стало плохо. Микрофон выпал из ее рук, а она сама стала падать. Ее успел подхватить музыкант из ее коллектива и унес за кулисы. Тут же была вызвана скорая.

Карпов сообщил, что, к сожалению, хороших новостей о состоянии здоровья Власовой нет. Медики предупредили о том, что их ждать не стоит.