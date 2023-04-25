Серябкина приятно поразила своих фанатов снимком без косметики

21:18 2023-04-25

Ольга Серябкина решила продемонстрировать свою естественную красоту, поделившись с фолловерами соответствующим снимком.

Певица Ольга Серябкина в рамках своей очередной фотосессии выложила в Сети свой снимок, где позирует без грамма косметики.

Большинство фанатов пришло в восторг от природных данных звезды сцены. Поклонники осыпали знаменитость положительными отзывами, заявив, что она как всегда прекрасна.

Один из почитателей таланта Ольги заявил, что естественность в наш мир кукол необычайно привлекательное зрелище.

Были и такие, кто обвинил артистку в излишней бледности и злоупотреблении блефаропластикой.

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