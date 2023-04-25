Садовод-эксперт рассказал о шести правилах для получения качественного урожая чеснока

Раскрываем главные правила выращивания популярной огородной культуры.

Про севооборот

Не выращивайте чеснок на одной грядке несколько лет подряд, место высадки надо менять. Второй раз на том же участке рекомендуется посадить чеснок только через через 4 года. После лука чеснок кстати, тоже сажать нельзя.

Семенной материал

Важно провести серьезную обработку семенного материала перед посадкой, предупреждая появление нематоды и клеща. Для этого замачиваем зубчики в растворе с марганцем и медью. Другой способ - прогреть чеснок в горячей воде с температурой +40 градусов. Можно также обеззаразить в соляном растворе. Добавляем 3 ст. л. соли в 10 л воды. Держим чеснок в жидкости 10 минут.

Потом промываем и высаживаем.

Отсеивание больных растений

Когда уже появились росточки, убираем те из них, которые заболели, чтобы они не испортили остальные растения.

Влажность

Чеснок любит влагу, поэтому следим за тем, чтобы почва постоянно оставалась влажной. Но перед сбором урожая полив не делаем в течение 2-3 недель. Почва должна хорошо просохнуть.

Азот

Азот вносим только на начальном периоде, потому что потом это удобрение может вызвать повторный этап вегетации.

Обновление семенного материала

Посадочный материал нужно обновлять, с этой целью нужно растить однозубки из воздушных луковиц.