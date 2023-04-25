Садовод-эксперт рассказал, как защитить яблоню от плодожорки

Посадите рядом с яблонями мелиссу, ее запах отпугнет плодожорку. Это самый простой способ отвадить вредителя. Не понадобятся дорогие и небезопасные химикаты.

Мелисса не только безвредна, но и принесет много пользы. Из нее можно приготовить вкусный ароматный чай, обладающий лечебными свойствами.

Он успокаивает, помогает при бессоннице и просто является приятным напитком с восхитительным мятно-лимонным ароматом. Посадите у каждой яблони по 4 куста мелиссы.

Уход ей не нужен, никаких подкормок и лишних забот, растет сама по себе. Чай можно заваривать из свежих листочков или засушенных, которые с лета заготавливаем впрок на зиму.