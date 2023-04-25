Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф стал отцом

У 33-летнего актёра и его партнерши Эрин Дарк родился ребенок, сообщило британское информационное агентство PA со ссылкой на представителя Рэдклиффа.

Сообщается, что он встретил свою партнершу Дарк на съемках фильма «Убей своих любимых», в котором Рэдклифф играет американского поэта Аллена Гинзберга в 2013 году.

38-летняя американка Дарк также снималась в сериалах «Восстание хороших девочек» и «Удивительная миссис Мейзел».

По данным РА, пара живет временами в Великобритании, а порой выезжает в США.