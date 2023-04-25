Киркоров сообщил, что политическую позицию выражает через песни

Филипп Киркоров заявил в интервью изданию "АиФ", что вся столица РФ увешана афишами "Киркоров в Москве", а это значит, что исполнитель в родном государстве, - это его позиция.

Артист не считает, что должен в обязательном порядке произносить какие-то лозунги.

Обвинения в защите Аллы Пугачевой Филипп Бедросович прокомментировал следующим образом: он утверждает, что никогда не был другом Максиму Галкину, но 10 лет, когда он был женат на Алле Борисовне, из жизни не вычеркнешь.

Ранее артист заявлял, что Пугачева и Галкин для него как родственники, хотя не общался он с ними уже в течение нескольких лет.