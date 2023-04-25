Бывалый садовод рассказал о типичных ошибках выращивания редиса

Не используйте при выращивании тяжелый суглинистый грунт, кислые почвы для редиса противопоказаны.

Подготовьте грядку должным образом: добавьте речной песок или торф, раскислите землю доломитовой мукой - 400 г на квадратный метр.

Не злоупотребляйте удобрениями, чтобы не отращивать бурную зелень вместо корнеплодов. Особенно это касается азота.

С ним нужно быть осторожным, избытки ведут к развитию листьев, плоды от этого страдают.

Когда образуются корнеплоды избегаем азотных подкормок, даем калий и фосфор.

Важно правильно выбрать день посева, делать это лучше с 15 мая по 1 июля. Если посадить несколько раз - получим не один урожай.

Полив должен быть регулярным, а не от случая к случаю. Когда период засушливый, поливаем каждый день. В обычные дни хватает одного полива раз в три дня.

Сухой полив тоже очень важен, речь идет о рыхлении между рядами.

Многое зависит от сорта. Выбирайте раннеспелые, они за 20 дней дадут урожай, после чего можно высевать редис еще несколько раз.