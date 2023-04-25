Пить коровью мочу вредно, но люди в Индии делают это каждый день

Наиболее часто выявлялась кишечная палочка, вызывающая желудочные инфекции. Для многих жителей Индией результаты исследования оказались шокирующими.

Коровья моча долгое время считалась полезной для здоровья теми, кто практикует Аюрведу, альтернативную целостную систему медицины, которая черпает свои учения из индуистских писаний и уходит своими корнями в Индию более чем на 2000 лет.

Согласно отчету за 2017 год, не менее 77% индийцев используют аюрведические продукты, а после пандемии Covid-19 эта цифра выросла еще больше.

Patanjali, крупнейшая аюрведическая фирма Индии, продает лекарство, содержащее бутилированную коровью мочу, за 50 пенсов, обещая вылечить экзему, контролировать диабет и рак.

Easy Ayurveda, другой бренд, предоставляет клиентам подробные инструкции о том, как дистиллировать мочу, утверждая, что это полезно против множества состояний от проказы до астмы.

Выводы IVRI, возможно, не стали шоком для многих ученых и врачей по всему миру, но они снова подняли вопросы о плохо регулируемой индустрии аюрведы в Индии и убеждении, что она может приносить больше вреда, чем пользы.