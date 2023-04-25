В первом за четыре года гей-параде в Токио приняли участие 10 000 человек

23:13 2023-04-25

23 апреля в Токио состоялся первый гей-парад за четыре года. Его участниками стали 10 000 человек, включая иностранцев Парад проходил в Сибуя, на этом же месте состоялось последнее перед пандемией такое мероприятие в 2019 году.

С 2019 года количество японских муниципалитетов, разрешающих однополым парам заключать соглашения о партнерстве, увеличилось с 26 до примерно 300.

Однако у этих соглашений есть ограничения, и Япония в целом остается единственной страной G7, запретившей однополые браки и гражданские союзы. Демонстранты заявили, что Токио должен не отставать.

Законодатели в настоящее время пытаются ускорить принятие законопроекта, который будет способствовать пониманию ЛГБТКИА+ людей, но некоторые члены правящей Либерально-демократической партии тормозят обсуждение.

В феврале премьер-министр Фумио Кисида уволил помощника, заявившего, что не хочет жить рядом с парами ЛГБТКИА+ и что граждане покинут страну, если Япония когда-либо легализует однополые браки. 