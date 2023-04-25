В Джорджии сняли многолетний запрет на водяной шпинат

Водяной шпинат, неместный вид, обычно встречающийся в азиатской кухне, был запрещен с 1970-х годов из-за инвазивного характера растения. Требуя влажной почвы для роста, водяной шпинат может расти как сорняк, потенциально потребляя близлежащие водоемы и нанося вред местным растениям.

Запрет не помешал местным жителям Джорджии покупать этот ингредиент за пределами штатов. Хотя местные жители не продавали растение напрямую в магазинах, они продавали его из своих автомобилей, маникюрных салонов, церквей и парковок.

Движение началось более десяти лет назад, когда Гонконгский супермаркет начал собирать подписи под петицией об отмене запрета на импорт и продажу в штате.

Законопроект 2016 года, внесенный членом палаты представителей штата Педро Марином при поддержке членов сообщества, должен был исключить водяной шпинат из категории «вредителей растений», но был отклонен.

В 2022 году уполномоченному по сельскому хозяйству Гэри Блэку удалось обойти закон, позволив ресторанам официально предлагать блюда из водного шпината.

Успех стал результатом как расследования Марин о выращивании водяного шпината, так и усилий местного сообщества по сбору более 100 000 подписей под законопроектом 2016 года.