В Южной Корее принят закон для защиты несовершеннолетних артистов K-pop

Изменения в законе, принятые 21 апреля, включают в себя требование к развлекательным агентствам обеспечивать финансовую прозрачность , раскрывая свои отчеты о доходах своим кумирам не реже одного раза в год и всякий раз, когда артисты запрашивают их.

Новое правило вступило в силу через несколько месяцев после того, как в заголовках появились сообщения о том, что Hook Entertainment подписали с популярным певцом Ли Сын Ги « рабский контракт», по которому ему не платили в течение 18 лет.

Законопроект устанавливает нижний предел количества рабочих часов для молодых артистов с различными ограничениями в зависимости от их возраста. Предыдущие правила разрешали до 35 часов в неделю для артистов младше 15 лет и 40 часов в неделю для лиц в возрасте 15 лет и старше.

Согласно новым правилам, дети младше 12 лет могут работать максимум 25 часов в неделю и 6 часов в день. Лица в возрасте от 12 до 15 лет могут работать до 30 часов в неделю и 7 часов в день. Тем, кому 15 лет и старше, разрешено работать до 35 часов в неделю и 7 часов в день.

Законопроект также запрещает действия, нарушающие право молодых айдолов на образование, такие как пропуски занятий.

Для обеспечения защиты прав молодых артистов поправка требует, чтобы развлекательные заведения назначали «офицера по защите молодежи», отвечающего за их благополучие.