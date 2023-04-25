Садовод-любитель рассказал, как он победил почкового клеща на смородине

Признаки поражения растения почковым клещом: на почках выросли крупные, некрасивые почки, похожие на мелкие шарики с плотной структурой.

Личинки находятся внутри и обескровливают растение. Листья будут плохо развиваться, цветочных почек не будет, смородина начнет болеть.

Какие меры предпринять? Регулярно наводим порядок на участке, делаем уборку, держим дачу в чистоте.

Два раза в год проводим санитарную обрезку.

Для черенков отбираем самый крепкий здоровый материал.

Сорта выбираем согласно месту проживания, с учетом климатических особенностей. Лучше взять разновидности, которые не боятся вредителей и устойчивы к болезням.

Обнаруженные побеги с надутыми почками нужно удалить и сжечь.

Обработайте пораженные растения инсектицидами не менее трех раз.

Дополнительную помощь окажут лук и чеснок, высаженные вокруг смородины. Их запах неприятен клещам.

Эфирные масла действуют на вредителя таким образом, что он не может размножаться.

Уберите все пораженные ветки, сожгите их, сделайте полное омоложение куста с обработкой инсектицидом и обеззараживанием.