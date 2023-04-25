К 2030 году в Африке могут искоренить малярию

Но поддержка глобальных доноров помогла снизить смертность от малярии среди детей в возрасте до пяти лет с 723 000 до 306 000.

В 55 из 106 эндемичных по малярии стран к 2015 г. число новых случаев малярии сократилось на 75% по сравнению с 2000 г.

После десятилетий интенсивных исследований на рынок поступили две новые вакцины против малярии. И исследователи разрабатывают новые методы лечения и экспериментируют с различными комбинациями лекарств.

Это может помочь искоренить малярию в Африке к 2030 году или чуть позже. В 2021 г. ВОЗ предприняла смелый шаг, одобрив использование противомалярийной вакцины RTS,S в странах с высоким бременем болезни, несмотря на ее очень скромную эффективность, составляющую менее 40%.

Более новая версия вакцины RTS,S, вакцина R21, произведенная Институтом Дженнера Оксфордского университета, показала очень высокую эффективность в испытаниях фазы III.