У Ричарда Льюиса нашли болезнь Паркинсона

75-летний Льюис раскрыл свой диагноз в коротком видео, опубликованном в Twitter. Он сказал, что о своем заболевании два года назад после того, как он начал ходить скованно и шаркать ногами.

Льюис отметил, что больше не будет выступать в стендапе и сфоркусируется на писательстве.

Он утверждает, что чувствует себя хорошо. На виде у него нет признаков тремора и других нарушений.

Льюис получил известность в 1980-х годах. Он снялся вместе с актрисой Джейми Ли Кертис в романтическом ситкоме на рабочем месте «Все, кроме любви», который транслировался на канале ABC с 1989 по 1992 год.