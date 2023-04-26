Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения нашли связь между сладкими напитками и ранней смертью

Они изучили более 12 000 участников с диагнозом диабет 2 типа и сообщили, как часто они употребляли подслащенные напитки, такие как газированные напитки, фруктовый пунш и лимонад.

Как выяснилось, люди с диабетом 2 типа, которые регулярно пили подслащенные напитки, имели более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний или преждевременной смерти по сравнению с теми, кто употреблял другие напитки.

В отчет включены данные с 1980 по 2018 год, и он является одним из первых крупномасштабных исследований, посвященных изучению связи между смертью или болезнью и употреблением алкоголя среди людей с диабетом 2 типа.

Ученые включили в список опасных напитков колу с кофеином и без кофеина, а также негазированные напитки, такие как фруктовые пунши, лимонад и фруктовые напитки, такие как апельсин, яблоко и грейпфрут.

Исследователи обнаружили, что каждая порция одного из этих напитков была связана с повышением риска смертности от всех причин на 8% среди людей с диабетом 2 типа.