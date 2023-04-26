Влад Бумага подарил своей девушке на день рождения Гелендваген за 15 млн рублей

В Stories он сказал, что многое уже дарил ей, а последний подарок ждет ее на улице. Это оказался Гелендваген V8 biturbo.
Девушка Влада А4, белорусская певица Юлия Годунова, отметила свое 25-летие в стиле Disney.
Музыкальную часть обеспечила Ирина Нельсон, солистка Reflex, а торт был сделан в форме башен диснеевского замка.
Ранее рэпер Моргенштерн также подарил своей девушке Диларе автомобиль, но стоил он всего 7 млн рублей.
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