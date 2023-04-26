Солнечное затмение может привести к обострению болезней

В данный период могут обостриться хронические болезни или появиться приступы агрессии, у женщин возможна нестабильность менструального цикла.
Во время затмения возможны ускорение или задержка цикла, могут появиться боли, ярче проявляется ПМС.
Пока продолжается это астрологическое явление, нельзя медитировать, поскольку энергия не пойдет в нужное русло.
Это подходящее время для завершения различных процессов, в такое время нужно быть готовым к переменам.
Врачи рекомендуют избегать стресса, сократить употребление алкоголя и вредной пищи, следить за своими эмоциями.
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