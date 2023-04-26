Солнечное затмение может привести к обострению болезней

В данный период могут обостриться хронические болезни или появиться приступы агрессии, у женщин возможна нестабильность менструального цикла.

Во время затмения возможны ускорение или задержка цикла, могут появиться боли, ярче проявляется ПМС.

Пока продолжается это астрологическое явление, нельзя медитировать, поскольку энергия не пойдет в нужное русло.

Это подходящее время для завершения различных процессов, в такое время нужно быть готовым к переменам.

Врачи рекомендуют избегать стресса, сократить употребление алкоголя и вредной пищи, следить за своими эмоциями.