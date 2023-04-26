В новом доме Пэрис Хилтон имеется даже комната для открытия пакетов

Пара Пэрис Хилтон и Картера Реума, у которых в январе текущего года родился долгожданный наследник, переехала в новый дом, который "краше" предыдущего.
42-летняя Хилтон окрестила новое жилище домом своей мечты. Реум также в восторге от особняка, в котором имеется масса развлечений.
Чего здесь только нет! Комната для посылок, оздоровительный центр, где имеются аппараты для криотерапии и лица, терапевтическая кровать с красным светом и многое другое. Пэрис называет центр "источником молодости".
Также в доме есть студия звукозаписи, студия фотоальбомов, офис и прочее.
Знаменитая чета уверяет, что в их особняке присутствует все, чтобы чувствовать себя счастливыми.
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