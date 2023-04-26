Россия применит государственный надзор к российской дочке Uniper

Согласно указу, опубликованному во вторник, это необходимый ответ на угрозу национализации российских активов за рубежом.

Однако до применения принудительных мер Uniper уже списала свои акции в российской дочке.

Москва назвала замораживание российских активов на Западе «недружественным актом, нарушающим международное право».

Согласно указу, если российское государство, российские компании или частные лица за границей будут экспроприированы или даже подвергнуты опасности, Москва возьмет на себя контроль над компаниями из соответствующего иностранного государства.