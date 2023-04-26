Норвежские исследователи установили, чем занимаются кошки, когда уходят из дома

Цель исследования состояла в том, чтобы поймать как можно больше животных, чтобы создать сеть движения.
На жилом участке площадью 1,1 кв. км они оснастили GPS-метками 92 кошки из 76 домохозяйств, что соответствует кошачьей квоте в 73 процента, так как не все владельцы приняли участие в эксперименте.
Плотность кошек в Осе нормальная по норвежским стандартам, но довольно низкая по международным стандартам. В британских городах, например, в среднем насчитывается от 400 до 1500 животных на квадратный километр.
Треть кошек в Осе смогли беспрепятственно покинуть дом через люки, и большинство из них получили от своих владельцев много еды, поэтому им не нужно было охотиться снаружи, чтобы выжить.
В дополнение к передатчикам было установлено 47 фотоловушек для документирования поведения животных.
Как пишут авторы исследования, хотя кошек часто считают предприимчивыми и отважными авантюристами - это далеко не так.
«Некоторые экземпляры убегали относительно далеко, иногда на несколько километров, но это были исключения», — рассказал Ричард Бишоф из Университета наук об окружающей среде и жизни в Осе.
В среднем кошки проводили 79 процентов своего времени в пределах 50 метров от дома и своего двора. Могли, к примеру, заглянуть в соседский сад, но не более того.
Хотя различия в индивидуальном поведении были большими, верность территории обитания сохранялась.
Максимальное расстояние отлучения кошек от дома в среднем составляло 350 метров, заключили исследователи.
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