1687 беженцев из 50 стран эвакуированы из Судана в Саудовскую Аравию по морю

«Все эвакуированные были перевезены на одном из кораблей Королевства, и Королевство стремилось удовлетворить все основные потребности иностранных граждан», — говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии.

Чрезвычайное положение в Судане введено с 15 апреля, страна стала заложником боевых действий между генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, главнокомандующим армией и фактическим правителем Судана после путча 2021 года, и его оппонентом Мохамедом Хамданом Дагло, главой военизированных формирований Сил оперативной поддержки (RSF).

По данным ООН, более 459 человек погибли и более 4000 получили ранения.

Трехдневное прекращение огня между воюющими сторонами при посредничестве США принесло некоторое спокойствие в Хартум, но очевидцы сообщают о продолжающихся воздушных ударах и боевых действиях.