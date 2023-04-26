Миллиардер Чарли Мангер назвал американскую систему здравоохранения позором

Миллиардер Чарли Мангер опубликовал в Сети видео, в котором назвал американскую систему здравоохранения глобальным позором.

Мангер убежден, что расходы на медицину и страховку заоблачные, а результат оставляет желать лучшего.

В пример он привел Сингапур, где расходы на здравоохранение составляют лишь 20% от "американских", а качество такое, что ему впору завидовать.

Также миллиардера поражает огромная стоимость лекарств.

Конечно, Мангер не из тех людей, которым сложно оплачивать свое медицинское обслуживание, но для широких масс то, что он говорит более чем актуально.