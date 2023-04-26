Spotify превысил 500 миллионов активных пользователей в первом квартале

Аналитики ожидали, что общее количество активных пользователей составит 501,54 миллиона человек, но проведенные рекламные кампании объясняют этот успех, утверждает Spotify.

Тем не менее группа значительно увеличила свои операционные убытки с января по март, зафиксировав потери в размере 156 миллионов евро, в связи с расходами на реструктуризацию и социальными расходами, по сравнению с убытком в размере 6 миллионов евро в первом квартале 2022 года.

Оборот шведского флагмана, благодаря увеличению числа подписчиков, подскочил на 14% в первом квартале этого года, до 3 миллиардов евро, что, тем не менее, ниже ожиданий аналитиков, которые рассчитывали на 3,4 миллиарда.

Количество платных подписчиков увеличилось на 15% до 210 миллионов, что выше ожидаемых аналитиками 207 миллионов, что обусловлено хорошим ростом во всех регионах, особенно в Латинской Америке.