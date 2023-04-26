В Германии увеличилась доля мужчин, освоивших «женские профессии»

В то же время увеличилась и доля женщин, занятых на тяжелых работах, таких как плотники, садовники или кровельщики.

Поводом для проведения исследования стал День мальчиков и девочек, который в ФРГ отметят в четверг.

Согласно статистике, доля мужчин среди обучающихся парикмахерскому делу увеличилась с 13,2 до 35,5 процента в период с 2012 по 2022 год.

В 2012 году около 41,3% стажеров по продажам были мужчинами; десять лет спустя мужчины составляли большинство — 52,4%.

В столярном ремесле, например, тенденция была противоположной: здесь доля женщин за последние десять лет выросла с 9 до 17,1 процента. В кровельном деле доля женщин-стажеров в 2012 году составляла один процент, а десять лет спустя она составляла 4,6 процента.

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